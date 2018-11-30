بعد التنظيم الناجح للمعرض الجوي الدولي الإيراني الثامن، تعتزم منظمة المنطقة الحرة كيش بعقد النسخة التاسعة من المعرض بالتعاون مع منظمة الطيران المدني في جمهورية إيران الإسلامية من 26 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني 2018 في جزيرة كيش.
شاهد: أضواء وقلوب في سماء إيران
تقرأ الآن:
شاهد: أضواء وقلوب في سماء إيران
@ Copyright :عکس از جواد منتظری
وشارك عدد كبير من الشركات المحلية العاملة في مجال الطيران والفضاء الجوي وكذلك شركات أجنبية في المعرض الجوي السابع، وتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات والأنظمة والخدمات في مجال الطيران والفضاء. ولاقت الفاعليات ترحيبا حارا من التجار والمتخصصين المحليين والأجانب.