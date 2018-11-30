شاهد: أضواء وقلوب في سماء إيران

بعد التنظيم الناجح للمعرض الجوي الدولي الإيراني الثامن، تعتزم منظمة المنطقة الحرة كيش بعقد النسخة التاسعة من المعرض بالتعاون مع منظمة الطيران المدني في جمهورية إيران الإسلامية من 26 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني 2018 في جزيرة كيش.