شاهد: لوس أنجلس تكتسي حلة من الأضواء والعروض خلال موسم أعياد الميلاد

عيد الميلاد واحتفالات نهاية السنة، لها أسلوب خاص في لوس انجلس. لمدة سبعة أسابيع خلال فترة الأعياد، تتحول حديقة حيوانات لوس أنجلس إلى أرض العجائب الشتوية في كاليفورنيا من خلال الأضواء المتلألئة والرسوم المتحركة.

حديقة الحيوان التي تبلغ مساحتها حوالي 40 هكتارا زينت بأضواء ملونة، علق بعضها على أشجار النخيل ونباتات الصبار. الأضواء والموسيقى والعروض تزين ليالي المدينة بعد دخول الحيوانات إلى جحورها. أكثر من 500 ألف من الأضواء الملونة تتلألأ وتلمع في كل اتجاه. ويمكن للزوار القيام بجولة للاستمتاع بالعروض المخصصة لحديقة الحيوان. ويكتسي نفق توينكل حلة جديدة من الدوامات الضوئية والموسيقى المتزامنة.