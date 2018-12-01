حين أرسل بوش الأب رسالة ترحيب بغريمه الانتخابي كلينتون

في وقت لا يترك فيه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مناسبة إلا وانتقد فيها سلفه باراك أوباما، تبدو رسائل الاحترام السياسي المتبادل وكأنها من عهد مضى وولّى، كتلك التي كتبها جورج بوش الأب لخليفته في البيت الأبيض بيل كلينتون.

بوش الأب أثناء زيارته للجنود الأمريكيين في الصومال عام 1993

بوش الأب أثناء زيارته للجنود الأمريكيين في الصومال عام 1993

وتوفي جورج إتش. دبليو. بوش اليوم الجمعة عن عمر يناهز 94 عاماً ليصبح أكبر الرؤساء عمراً على مدى تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من قيادته لحرب الخليج الأولى المعروفة بعملية "عاصفة الصحراء" على العراق مما أكسبه الكثير من الخصوم الدوليين، إلا أن خصومه السياسيين لطالما أظهروا له الكثير من الاحترام والتقدير.

رسالة بوش الأب لبيل كلينتون

الرسالة المكتوبة بخط اليد تركها بوش الأب لكلينتون بعد فوز الأخير بالانتخابات الأمريكية عام 1992 وتمنى فيها بوش السعادة والتوفيق لكلينتون كما نصحه بعدم السماح للانتقادات بإلهائه عن مساره الأساسي.

وأضافت بوش في رسالته: "أتمنى لك الخير أنت وعائلتك. نجاحك الآن هو نجاح بلادنا. لك كل دعمي".

وانهالت رسائل التعزية في وفاة بوش الأب أبرزها بيان أصدره بيل كلينتون نفسه.

كذلك وصف أوباما وفاة بوش بخسارة البلاد لشخصية وطنية خدمت الولايات المتحدة بكل تواضع.