شاهد: عدوى "السترات الصفراء" تصل بلجيكا.. احتجاجات وأعمالُ عنفٍ واعتقال العشرات

أشعل متظاهرون النار في سيارة للشرطة وقلبوا أخرى اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال احتجاجات بات تعرف باسم "السترات الصفراء".

واحتجاجات "السترات الصفراء" في بلجيكا هي امتداد لما بدأ في فرنسا، احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، مع مطالب تتعلق بارتفاع أسعار المعيشة والوقود.

واستخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه لتفريق المحتجين في منطقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء تشارل ميشيل، وسط العاصمة.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام حديقة سانكتنير ظهر اليوم متجهة إلى دوار "شومان" أمام مبنى المفوضية الأوروبية، فيما تم الاتفاق على أن يستقبل شارل ميشيل، مجموعة من منظمي الحراك في وقت لاحق.

قالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل إيلسي فان دي كيري: إن أكثر من 300 شخص يشتبه بأنهم متورطون بأعمال شغب، فيما ألقي القبض على حوالي 60 شخصاً من بين المحتجين.