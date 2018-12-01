شاهد: اشتباكات بين الشرطة وحركة السترات الصفراء في الأسبوع الثالث على التوالي

تتواصل حركة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه السبت على المحتجين الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في جادة الشانزليزيه في باريس.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 60 شخصا وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار. وأغلق محتجو السترات الصفراء طرقا خلال المظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا فيما يمثل أحد أكبر وأطول التحديات التي واجهت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه المنصب قبل 18 شهرا.

وتجمع مئات من محتجي السترات الصفراء تحت قوس النصر في أول شارع الشانزليزيه وغنوا النشيد الوطني الفرنسي وهتفوا مطالبين باستقالة ماكرون.

محتجو السترات الصفراء ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم عبر الإنترنت في باريس للمرة الأولى قبل أسبوع وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة معركة عندما اشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.