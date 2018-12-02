أعلنت البحرية الأمريكية في بيان لها على موقع تويتر أن قائد القوات البحرية الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، جون سكوت ستيرني عثر عليه ميتا فى مقر إقامته بمملكة البحرين. وقال آدم ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأمريكية "أبلغنا اليوم بأنه تم العثور قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس سكوت ستيرني، ميتا في مقر إقامته في البحرين".
هل أقدم قائد البحرية الأميركية بالشرق الأوسط وقائد الأسطول الخامس بالبحرين على الانتحار؟
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هل أقدم قائد البحرية الأميركية بالشرق الأوسط وقائد الأسطول الخامس بالبحرين على الانتحار؟
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وتابع ريتشاردسون "فتحت خدمة التحقيقات الجنائية البحرية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان تحقيقا حول الواقعة وفي الوقت الراهن لا توجد بحوزتنا معلومات آخرى حول أسباب الوفاة"، وقد فتحت البحرية الأميركية تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.
مسؤولون في وزراة الدفاع البنتاغون قالوا السبت لشبكة أخبار "سي بي إس" أن حادثة الوفاة هي انتحار واضح وجليّ.
وتقوم القيادة المركزية للقوات البحرية التابعة للبحرية الأمريكية، الأسطول الخامس بالإشراف على العمليات في البحر الأحمر ومنطقة الخليج.