هل أقدم قائد البحرية الأميركية بالشرق الأوسط وقائد الأسطول الخامس بالبحرين على الانتحار؟

أعلنت البحرية الأمريكية في بيان لها على موقع تويتر أن قائد القوات البحرية الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، جون سكوت ستيرني عثر عليه ميتا فى مقر إقامته بمملكة البحرين. وقال آدم ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأمريكية "أبلغنا اليوم بأنه تم العثور قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس سكوت ستيرني، ميتا في مقر إقامته في البحرين".