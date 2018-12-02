قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن من المرجح أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع.
ترامب يرجح أن يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية أوائل 2019
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ترامب يرجح أن يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية أوائل 2019
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وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين إنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد في أوائل 2019.
وأضاف "الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".
وقال إنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز في أكتوبر تشرين الأول نقلا عن مسؤول كبير إن الجانبين يجريان محادثات بشأن ثاني اجتماع بين ترامب وكيم بعد الاجتماع الأول غير المسبوق الذي عقد بينهما في سنغافورة في يونيو حزيران.
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