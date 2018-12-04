مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن خاشقجي

قال مصدران مطلعان إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأميركي خلال جلسة مغلقة يوم الثلاثاء بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان بعض المشرعين قد عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويشير تقييم وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقدين للحكومة السعودية.