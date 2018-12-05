شاهد: ضباب الجيلد يخيم على مدينة في الصين والحرارة 43.5 تحت الصفر

غطت طبقة كثيفة من الضباب الناتج عن الجليد مدينة موهيه الواقعة في أقصى شمال الصين مع انخفاض درجة الحرارة فيها الى 42.7 درجة مئوية وحتى الى 43.5 درجة تحت الصفر في قرية مجاورة.

وتأثرت حركة المرور قليلا بالضباب الذي قلص حدود الرؤية إلى أقل من 100 متر، ولكنه لم يثبط عزيمة السياح القادمين من الجنوب لزيارة هذا الطقس البارد جدا، وهو ما دفع بعض المتحمسين منهم إلى الاستمتاع برمي الماء المغلي مباشرة في الهواء والتقاط صور مميزة لعملية التبخر المباشر التي تحول قطرات الماء إلى غيوم بتشكيلات جميلة.