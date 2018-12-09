شجرة عملاقة ومنحوتات من الرمال تزين الفاتيكان في عيد الميلاد

خلال احتفال سنوي كشف رسميا في الفاتيكان عن شجرة عملاقة لعيد الميلاد ومسرح للميلاد مصنوع من الرمال. واحتشدت جموع الناس لمشاهدة الأضواء التي زينت الشجرة التي يبلغ طولها 21 مترا، وقد تبرعت بها منطقة كونكورديا بونديروني. ولأول مرة اتخذ مشهد المهد التقليدي شكلا غير عادي، إذ تم نحته من 720 طنا من الرمل، وصورت فيه ملامح يوسف ومريم والرضيع يسوع، والملائكة والرعاة والحيوانات والملوك الثلاثة. وأنجز العمل الفني فنان الرمال المحترف الأمريكي ريتش فارانو، وبلغ طول اللوحة 5.5 مترا وعرضها 16 مترا.