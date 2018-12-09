شاهد: ألمانيا تعرض كعكة عيد الميلاد الضخمة في شوارع دريسدن

تم السبت عرض كعكة عيد الميلاد العملاقة بمدينة دريسدن في ألمانيا في إطار الطبعة الـ 25 من مهرجان ستولنفات السنوي الذي يرمز للمدينة الألمانية. وبلغ وزن الكعكة الضخمة 3850 كيلوغراما وتم عرضها في الشارع الرئيسي وسط إيقاع فرقة العزف الشعبي.

ستولن هي كعكة شبيهة بالخبز تصنع تقليديا في ألمانيا، تصنع من اللوز والزبيب والقمح والبرتقال المسكر. وعادة ما تؤكل في موسم عيد الميلاد. واحتشد المئات من الزائرين في سوق عيد الميلاد في دريسدن لشراء قطعة "الكعكة الشهيرة" التي تم خبزها خصيصًا لهذا الحدث. وبلغت أسعار الكعكة حوالي 6.5 يورو للقطعة الواحدة، حيث سيتم التبرع بالعائدات إلى الأعمال الخيرية.

تاريخ هذا التقليد يعود إلى عام 1730 واستمر حتى العصر الحالي، حيث يعرف نجاحا كبيرا في المدينة.