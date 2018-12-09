من هم نجوم موقع "يوتيوب" الأعلى أجرا؟

تطرق موقع مجلة فوربس إلى الأشخاص الأعلى أجرا في يوتيوب، حيث أضحت لهم علامات تجارية وملايين المعجبين، وما كان مقتصرا على نجوم الرياضة ونجوم هوليود، أضحى يشمل اليوم مستعملين لموقع يوتيوب، ومنهم موقع "ماركيبلير"، وهو واحد من أصحاب أعلى الأجور من وراء استعماله للموقع، بمبلغ يناهز 17.5 مليون دولار هذه السنة، محتلا المرتبة السادسة من بين نجوم اليوتيوب.

اطلق مارك فيشباخ، وهو الاسم الحقيقي لهذا المستعمل أصيل هاواي، قناته على يوتيوب سنة 2012، عندما كان طالبا في الهندسة البيوطبية في جامعة سينسيناتي. ويقول فيشباخ البالغ من العمر 29 سنة والذي يعيش في لوس أنجلس إنه كان يشعر بضرورة أن يصنع شيئا في حياته، فسجل في البداية مقتطفات صوتية كمحاولة لامتهان التمثيل الصوتي، ولكنه سرعان ما وجد جمهورا من خلال مقاطع كان يلعب فيها ألعاب الفيديو مع التعليق الساخر.

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ويبلغ عدد المشتركين مع ماركبيلير أكثر من 22 مليون مشترك، وبلغ عدد المشاهدات لأعماله من الفيديو في يوتيوب 10 مليار مشاهدة، وصنف فيشباخ كواحد من بين الخمسة الأوائل على قائمة هذا العام.

وخلال العام الحالي حقق أفضل 10 نجوم في يوتيوب أرباحا بأكثر من 180 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 42% مقارنة بسنة 2017. وتتضمن لقطات الفيديو ألعابا وكوميديا وفكاهة، وبقدر ما ينشر عدد أكبر من الاعمال تكون نسب المشاهدة والعائدات المالية أكبر، وتقدر نسبة الذهاب إلى أفضل المواهب على الإنترنت وفق فوربس بنحو 5 دولارات لكل ألف مشاهدة.

وقد أصبح منتوج نجوم العالم الرقمي يدر الكثير من الإيرادات، وهؤلاء هم في العشرينات والثلاثينات من العمر، ويقول ماركيبلير إنه كأي رجل أعمال لن يستطيع إنتاج أفلام الفيديو إلى الأبد على يوتيوب، والآن عليه أن يخطط للمستقبل.

ترتيب النجوم الأوائل من حيث الإيرادات

1 - رايان - تويز ريفيو/22 مليون$

يبلغ رايان 7 سنوات من العمر وكغيره من الأطفال هو يحب لعب الليغو والقطارات والسيارات، ويبلغ عدد متابعين 17 مليونا، أما آخر الأشرطة التي صورها فتتعلق بمقتنيات تباع حاليا في وولمارت.

2_- جيك بول/21.5 مليون$_

استطاع أن يجلب أكثر من 3 مليار مشاهدة لأغانيه من نوع الراب والفكاهة.

3_- دود بيرفيكت/20 مليون$_

هو فريق رياض مكون من خمسة عناصر، هم غاريت هيبرت وكوري كوتن وكوبي كوتن وكودي جونس وتيلور توني، وهم مختصون في اللقطات البارعة ولقطات الخدعة المعقدة.

4_- دان تي دي أم/18.5 مليون$_

كان دانييل ميدلتون أفضل لاعب السنة الماضية بجنيه 16.5 مليون دولار، وهو مختص في لعبة ماينكرافت، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من 20 مليون شخص.

ونجد النجوم العشر الأوائل تتراوح إيراداتهم هذا العام بين21 و14 مليون$.