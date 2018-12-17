تعرفوا على شيمبولاق مملكة الرياضات الشتوية في كازاخستان

هذه المغامرة سنتذكرها دوماً. في هذا المكان، التحليق بالمظلة في الشتاء لا يتعدى خمس عشرة دقيقة. أما في الصيف يمكن التمتع به مدة نصف ساعة.

ويقول لنا إيفجيني أوريشكين، مدير مدرسة ساموريك للتحليق المظلي إن " شيمبولاق هو أعلى نقطة للتحليق بالمظلة في كازاخستان. يبلغ ارتفاع الجبل ثلاثة آلاف ومئتي متر ونهبط على ارتفاع ألف وستمئة متر. إنه أعلى تحليق وأطوله مسافة، معه نطير بين الجبال العالية.

منذ طفولته كان إيفحيني يحلم بأن يصبح طياراً لكن التحليق المظلي بقي هوايته الدائمة "كنت أحلم بأن أصبح طياراً لكن حين قرأت في أحد الكتب أن التحليق بالمظلة هو خطوة صغيرة نحو السماء الواسعة، حينها قررت الاستمرار بالتحليق المظلي".

عندما هبطنا، ولامست أقدامنا الأرض، ارتدينا الأحذية المخصصة للسير على الثلج. ثم توجهنا بسرعة لاكتشاف الطبيعة الموجودة حول مسارات التزلج التي تعتبر إحدى أشهرِ أماكن التزلج في كازاخستان. وحين وصلنا الى الوادي، انتظرنا غروب الشمس.

ثم جاء دور مغامرتَنا الأخيرة لهذا اليوم، وهي التزحلق على الجليد في قاعة مودو. هذه القاعة توجد في منطقة يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 1661 متراً تقريباً. فيها سُجِّل ما لا يقل عن مئة وخمسة وعشرين رقماً قياسياً عالمياً.