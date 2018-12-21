ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم الفحم التشيكي إلى 13

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

قالت شركة "أو.كيه.دي" التشيكية للمناجم يوم الجمعة 21 ديسمبر إن انفجار غاز الميثان في منجم للفحم أدى إلى مقتل 13 عاملا بينهم 11 بولنديا، وتشغل الشركة المملوكة للدولة مناجم تحت الأرض بمنطقة كارفينا بالقرب من الحدود البولندية.