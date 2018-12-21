قالت شركة "أو.كيه.دي" التشيكية للمناجم يوم الجمعة 21 ديسمبر إن انفجار غاز الميثان في منجم للفحم أدى إلى مقتل 13 عاملا بينهم 11 بولنديا، وتشغل الشركة المملوكة للدولة مناجم تحت الأرض بمنطقة كارفينا بالقرب من الحدود البولندية.
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم الفحم التشيكي إلى 13
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وقالت الشركة يوم الخميس أن الانفجار وقع على عمق أكثر من 800 متر تحت الأرض ودمر مناطق في منجم الفحم قرب مدينة كارفينا يوم الخميس.
وفي وقت سابق أفاد متحدث باسم "أو.كيه.دي" إلى التلفزيون التشيكي بأن ثمانية آخرين أصيبوا في الانفجار مضيفا أن ضعف الرؤية يعيق جهود الإنقاذ.