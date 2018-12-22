بعد مداهمة شقق سكنية في ألمانيا السلطات تؤكد: لا هجوم إرهابيا يستهدف مطار شتوتغارت

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داهمت الشرطة الألمانية عددا من الشقق السكنية يوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن ما قالت إنها ربما تكون عملية استطلاع بمطار شتوتغارت لكنها أوضحت في وقت لاحق أنها لم تعثر على أدلة بوجود تحضير لهجوم إرهابي.

وشوهد رجلان لا يحملان أمتعة وهما يراقبان نقاط التفتيش الأمنية في المطار يوم 12 ديسمبر كانون الأول. وقال مدعون إنه جرى الإبلاغ عن حادث مشابه في مطار شارل ديغول بباريس في اليوم التالي مما دفع الشرطة لتعزيز الأمن في شتوتجارت ومطارات قريبة.