شاهد: تحطم طائرة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها السياسي في حادث غامض

في حادث مريب، سقطت طائرة رئيسة ولاية بويبلا المكسيكية، مارثا إريكا ألونزو، فلقت حتفها على الفور.
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زوج رئيسة الولاية، الحاكم السابق للولاية نفسها كان معها على متن الطائرة ووافته المنية أيضا.
وأعرب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الوطني (PAN) ماركو كورتيس، عن أسفه لوفاة ألونسو وزوجها في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وكتب كورتيس على تويتر: "أشعر بالأسف العميق للحادث الدامي الذي خسرت فيه مارثا إيريكا ألونسو ورافاييل مورينو فالي وآخرين حياتهم وأرقدوا بسلام".