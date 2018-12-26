وزير النفط العراقي: صادرات كركوك ستظل مقيدة

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الأربعاء إن صادرات العراق النفطية من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي ستظل بين 80 و90 ألف برميل يوميا حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال.

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، قال فريد الجادر مدير شركة نفط الشمال إن الإنتاج الحالي من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن فريقا فنيا تابعا لشركة بي.بي يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019.

وقال "شركة بي. بي تعمل حاليا في شركة نفط الشمال على وضع الدراسات الفنية لإعادة تقييم كامل الإنتاج و كيفية زيادته من حقول كركوك".

وقال "هم موجودون على الأرض. نتوقع نهاية العام المقبل الانتهاء من تقديم الدراسات النهائية قبل أن يتم الاتفاق مع الشركة."

وقال الوزير الغضبان إن العراق في المراحل الأخيرة من المحادثات مع إكسون وسي.إن.بي.سي بشأن مشروع طاقة كبير في الجنوب ومن المتوقع أن يوقع الاتفاقات قريبا.

وعبر عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق مبدئي في وقت قريب لكنه قال إنه لا يستطيع التكهن بموعد محدد لذلك.

وأضاف الوزير أن الاتفاق مع إكسون وسي.إن.بي.سي سيساعد العراق في زيادة طاقة تحميل الخام من مرافئ تصدير النفط إلى 6.5 مليون برميل يوميا.