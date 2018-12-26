ليستر سيتي يفوز على مانشستر سيتي بهدف متأخر ويعمّق جراحه

تجرع مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن استقبل هدفا متأخرا من ريكاردو بيريرا ليخسر 2-1 أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء.
وكان سيتي يطمح للتعافي من هزيمته 3-2 أمام كريستال بالاس وتقدم في النتيجة بعد 14 دقيقة عندما أنهى برناردو سيلفا هجمة بنجاح بعد تمريرة سيرجيو أجويرو.
لكن بعد أربع دقائق تعادل ليستر عبر مارك البرايتون الذي حول برأسه تمريرة جيمي فاردي العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.
وبدا دفاع ليستر صلبا رغم محاولات جيدة من فابيان ديلف وأغويرو.
لكن فريق المدرب بيب جوارديولا لم يستغل الفرص حتى سدد بيريرا كرة لا تصد في شباك إيدرسون مع تبقي أقل من عشر دقائق على النهاية.
وساءت الأمور أمام المدافع ديلف بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاك مع ريكاردو ليختتم أمسية سيئة لسيتي الذي تراجع للمركز الثالث في الدوري.