ليستر سيتي يفوز على مانشستر سيتي بهدف متأخر ويعمّق جراحه

‬‬تجرع مانشستر سيتي مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن استقبل هدفا متأخرا من ريكاردو بيريرا ليخسر 2-1 أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء.

وكان سيتي يطمح للتعافي من هزيمته 3-2 أمام كريستال بالاس وتقدم في النتيجة بعد 14 دقيقة عندما أنهى برناردو سيلفا هجمة بنجاح بعد تمريرة سيرجيو أجويرو.