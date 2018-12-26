شاهد: رونالدو ينقذ يوفنتوس من أوّل هزيمة أمام أتلانتا المتواضع

وأكمل يوفنتوس، الذي أهدر نقاطا خارج ملعبه لأول مرة هذا الموسم، اللقاء بعشرة لاعبين في أحد أصعب ملاعب إيطاليا قبل أن ينتزع رونالدو التعادل بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 78.

أنقذ كريستيانو رونالدو سجل يوفنتوس الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعد أن نزل بديلا ليدرك التعادل 2-2 مع أتلانتا في مباراة مثيرة يوم الأربعاء.

وظن يوفنتوس أنه انتزع الفوز عندما هز ليوناردو بونوتشي الشباك بعد ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ورفع يوفنتوس، الذي حقق 16 انتصارا وتعادل مرتين في 18 مباراة، رصيده إلى 50 نقطة بفارق تسع نقاط عن نابولي الذي يحل ضيفا على انترناسيونالي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويحتل أتلانتا المركز الثامن ولديه 25 نقطة.

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وسجل مدافع أتلانتا بيرات دمسيتي بالخطأ في مرماه بعد تمريرة أليكس ساندرو العرضية ليضع يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة الثانية لكن دوفان زاباتا سجل هدفين لأصحاب الضيافة ليقلب المباراة رأسا على عقب.

واستغل الكولومبي زاباتا، الذي سجل آخر ثمانية أهداف لأتلانتا، تمريرة اليخاندرو جوميز عندما كان ظهره للمرمى ونجح في تجاوز بونوتشي بسهولة ثم سجل كرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 24.

وتعرض رودريجو بنتانكور لاعب وسط يوفنتوس للطرد بعد نيل الإنذار الثاني في الدقيقة 53 ثم وضع زاباتا فريقه في المقدمة بعد ثلاث دقائق بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وسجل رونالدو، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية في الدوري لأول مرة هذا الموسم منذ انضمامه من ريال مدريد، هدف الإنقاذ ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وحول ماريو مانزوكيتش كرة برأسه بعد ركلة ركنية لتصل إلى رونالدو الذي أسكنها الشباك.