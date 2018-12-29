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العالم

صورة ولسان حال.. أبلغ ما التقطته الكاميرا في هذا الأسبوع

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صورة ولسان حال.. أبلغ ما التقطته الكاميرا في هذا الأسبوع
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صورةٌ لامرأة وطفلها في إندونيسيا ولسان حالهما يقول: من هنا مرّ تسونامي، وفي العراق، يشارك مسيحيون في قداس عشية عيد الميلاد في كنيسة قرب الموصل، ولسان حالهم يقول: ربنا انشر السلام في بلادنا..

تلكما صورتان، من بين صوّر عديدة اخترناها لكم، متابعينا، ضمن الصوّر الأكثر بلاغة لهذا الأسبوع..

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