آخر حلقة في مسلسل العنف العرقي في مالي.. مقتل 37 مدنيا على يد مسلحين وسط البلاد

قالت حكومة مالي في بيان لها إن مسلحين مجهولين قتلوا 37 مدنيا وسط البلاد في منطقة شهدت العام الماضي مقتل المئات في صراعات عرقية.

وقال المصدر إن المسلحين كانوا يرتدون الزي التقليدي لعرقية الدونزو حيث هاجموا فجر الثلاثاء قرية كولوغون في منطقة موبتي وسط مالي وأن أطفالا يوجدون من بين الضحايا.

وقال مولاجي جيندو رئيس بلدية بانكاس، وهي أقرب بلدة إلى قرية كولوغون، إن الهجوم وقع قرب أذان فجر الثلاثاء واستهدف الشطر الذي تقطنه عرقية الفولاني من القرية.

وأضاف أن جزءا آخر من القرية، غالبية سكانه ينتمون لعرقية الدوجون ذات الصلة بعرقية الدونزو، يقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من موقع الهجوم.