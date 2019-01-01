تايلاند: تتويج الملك فاجيرالونكورن رسميا في مايو القادم

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قال القصر الملكي في بيان‭ ‬يوم الثلاثاء إن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن سيجري تنصيبه رسميا في مراسم تتويج تنظم في الفترة من الرابع وحتى السادس من مايو أيار.