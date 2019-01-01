شاهد: أقنعة الشيطان لردع الأرواح الشريرة خلال العام الجديد في اليابان

في اليابان يتم الإحتفال بحلول العام الجديد بالتنقل شمال مقاطعة أكيتا لدرء الأرواح الشريرة والدعوة بالحظ الجيد في العام 2019. المحافظون على هذه العادة يتوافدون على المقاطعة وهم يرتدون أقنعة تمثل الشيطان وملابس غريبة مصنوعة من القش.

هذه الطقوس تعرف بإسم نماهاج الشعبية وهي واحدة من 10 أحداث يابانية تقليدية أضيفت إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في العام 2018. وأحيت المنطقة هذا الطقس العريق بعد توقف دام أكثر من 20 سنة.

وفي كل منزل، يسأل المتنكرون الأولياء عن الأطفال عير المطيعين ويتم الحديث معهم وإخافتهم لإقناعهم بتغيير تصرفاتهم خلال العام الجديد.