شاهد: الإحتفالات بالسنة الجديدة في البيرو تتم وفق تقاليد الأيمارا

تنقل سكان بيرو ليلة رأس السنة إلى العاصمة ليما لزيارة معرض الأحلام وشراء سيارات صغرة وبيوت والأوراق النقدية المزيفة بالدولار على أمل تحقيق أحلامهم في الثروة في العام 2019. وقام الباعة بحمل تماثيل صغيرة رغبات الناس، بما في ذلك الأطفال وحتى الزوج أو الزوجة. ومقابل بعض الأموال وضع الشامان خبرتهم في قراءة البخت في خدمة الزائرين. هذا التقليد القديم السائد في البلاد يجذب الكثير من السكان ويقوم البعض بشراء سلع صغيرة وأخذها إلى منازلهم والتي يعتقد أهل الأيمارا أنها سوف تباركهم بحياة أفضل خلال العام الجديد.