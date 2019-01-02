إنفانتينو: نبحث توسيع كأس العالم في قطر 2022 لتضم 48 منتخبا

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي جياني إنفانتينو إنه يبحث إمكانية توسيع بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر عام 2022 لتضم 48 منتخباً بدل من شكل البطولة الحالي الذي يشارك فيه 32 منتخباً.