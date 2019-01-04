بومبيو يزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الوزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

وذكرت الوزارة أن بومبيو سيسعى خلال زيارته للرياض للاطلاع على أحدث تطورات التحقيق السعودي في قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان إن الجولة ستبدأ في الثامن من يناير كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

كان خاشقجي يقيم بالولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست وأصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقتل الصحفي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد أمر بعملية لقتل خاشقجي الذي قُطعت جثته ونقلت من مبنى القنصلية لمكان لم يكشف عنه حتى الآن. وربط مسؤولون أتراك كبار قتله بأعلى المستويات في القيادة السعودية.

ونفى مسؤولون سعوديون أن يكون ولي العهد قد أمر بقتل خاشقجي.

وعقدت محكمة سعودية يوم الخميس أول جلسة في قضية خاشقجي التي طالب فيها النائب العام بإعدام خمسة من بين 11 متهما. ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة المحاكمة بأنها غير كافية.

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