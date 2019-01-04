شاهد: الأطفال يحتفلون بعيد استقلال ميانمار باللعب

خرج الأطفال في ميانمار الجمعة لإعطاء إشارة إنطلاق الإحتفالات بعيد الإستقلال الـ 71. وتقليدا في البلاد يقوم الأطفال باللعب في الشوارع وممارسة مختلف الألعاب لإحياء هذا العيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس ميانمار يو وين مينت بخطاب دعا فيه الى بناء الثقة لتعزيز عملية السلام وضمان التنمية المتوازنة لجميع الدول والمناطق. كما دعا الرئيس إلى دستور مناسب للبلاد في محاولة لبناء اتحاد فيدرالي ديمقراطي. وحث الشعب على دعم جهود الحكومة لتطوير النظام الاقتصادي الموجه نحو السوق والقطاع الخاص.

واستقلت ميانمار المستعمرة السابقة لبيرطانيا في القرن التاسع عشر وبالتحديد في الـ 4 يناير/ كانون الثاني 1948.