شاهد: تدافع "التمائم" قبيل مباراة نهائية لكرة القدم الأمريكية

لا ريب أنها كانت فكرة غير سديدة الجمع بين حيوان ضخم يزن نحو نصف طن، وبين حيوان آخر لا يتعدى وزنه الثلاثين كيلوغراما، لجلب الحظوظ في النسخة الخامسة والثمانين لنهائي كرة القدم الأمريكية بين فريق بولدوغ جورجيا وفريق ثور تكساس التي كانت مقررة في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة.

وحاول المصوّرون التقاط صورة تجمع الحيوانيين (المتنافسين) إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن حرن الثور وأبدى إنزعاجه، إلا أنه وعلى الرغم من حالة الفوضى التي أثارها الثور، غير أنه لم تسجل أية إصابات.