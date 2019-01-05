شاهد: البابا فرانسيس ومهارة برم الكرة على الأصبع.. واحتفالات العالم بالعام الجديد

لقطات لا تخلوا من الطرافة والتشويق، ففي البيرو، يتم الاحتفال بالسنة الجديدة وفق تقاليد الإيمارا، حيث ينتقل سكان البلد إلى العاصمة ليما لزيارة معرض الأحلام حيث يشترون بيوت صغيرة وسيارات وأوراق نقدية مزيفة، على أمل تحقيق أحلامهم في العام القادم.

أما نيوزلندا فقد استقبلت العام الجديد بالألعاب النارية، التي أضاءت سماء مدينة أوكلاند.

الاحتفال في هولندا كان مختلفا، حيث يعشق أهل هذا البلد السباحة في المياه الباردة.

وفي الفيديو يطل البابا فرنسيس الذي أثار اعجاب الجمهور والمشاهدين بمهارته في برم الكرة على أطراف أصابع يده، أثناء عرض قدمه فنانو سيرك كوبيون الذين انضموا إليه أثناء جلسة الاستماع الأسبوعية في الفاتيكان.