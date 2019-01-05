شاهد: الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الرئيس الصربي

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة بوسط مدينة بلغراد في ظل درجات حرارة تصل إلى التجمد يوم السبت للاحتجاج على الرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي الصربي الحاكم والمطالبة بحرية الإعلام وإنهاء الهجمات التي تستهدف الصحفيين وشخصيات المعارضة.

وأطلق المحتجون صفارات الاستهجان ولوحوا بلافتات كتبوا عليها "أوقفوا الخيانة ودافعوا عن الدستور وساندوا الشعب" وهتفوا قائلين "فوسيتش لص" في خامس احتجاج من نوعه خلال خمسة أسابيع.