ربحا اليانصيب ووضعا قائمة بـ 50 شخصا للتبرع لهم

قال فرانسيس وباتريك كونولي، وهما الفائزان بالجائزة الكبرى لمسابقة "يورو ميليونز"، إن أول ما فعلاه عندما علما بفوزهما باليانصيب، هو وضعهما لقائمة بجميع الأشخاص الذين سيقدمون لهم المال كمساعدة.
باتريك كولوني وهو صاحب القسيمة الرابحة، أكد في لقاء له أنه اضطر للتحقق من أرقام بطاقته 3 مرات على مواقع مختلفة، كون ما حصل صعب التصديق، بالإضافة إلى خوفه من أن يتعرض لمحاولة احتيال، ولم يهدأ حتى تأكد من تطابق أرقام بطاقته مع الأرقام الرابحة على مواقع مختلفة.
الزوجان فازا بمبلغ يقارب الـ 114 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 145 مليون دولار أمريكي، وأكدا بأنهما وضعا قائمة ضمت 50 شخصا من الأصدقاء والأقارب لكي يقدموا لهم مساعدات.
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يذكر أن فرانسيس وباتريك متزوجان منذ 30 عاما، ولديهما 3 بنات و3 أحفاد.
وتقول الزوجة:"لطالما اشترينا قسائم اليانصيب، منذ أسبوع ربحنا جنيهين، نشتري قسائم اليانصيب بشكل مستمر، لكننا لم نعتقد لمرة واحدة أننا سنكون من الرابحين".
وأضافت:"قال لي لقد ربحنا بلهجة فرحة، فاعتقدت أننا ربحنا ألف جنيه على الأكثر، إلا أنه أكد أننا ربحنا الجائزة الكبرى، عندها توجهنا إلى النافذة المفتوحة، وبقينا نتأمل بالمكان وبوجهينا لحوالي عشرة دقائق".