العالم في صور: من روسيا إلى الولايات المتحدة مرورا باليونان

احتفلت العاصمة اليونانية أثينا بحلول العام الجديد بالألعاب النارية التي زينت سما معبد البارثينون القديم فوق تلة أكروبوليس.

رجل يقف بجوار قسم من الجدار الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة بمنطقة بلاياس تيخوانا في المكسيك.

2 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز / محمد سالم.

روسيا

منظر عام يوضح كتلة مبنى منهار جزئيًا بمانايتاغورسك في روسيا.

1 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ أندري سيريبرياكوف.

الولايات المتحدة

رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال لقاء اجتماع مجلس اللنواب في الكونغرس رفقة بعض النواب.

مبنى الكابيتول في 3 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ كيفين لاماراك.

إيطاليا

ماركو فويس يقفز في نهر التيبر من جسر كافور، كجزء من احتفالات رأس السنة الجديدة في روما.

1 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ ألسندرو بياكي.