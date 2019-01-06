شاهد: روائع معمارية وعروض ثلاثة الأبعاد في مهرجان هاربين الثلجي في الصين

افتتح السبت مهرجان هاربين الدولي للجليد والثلج في مدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين تحت شعار هاربين، جوهرة في تاج الثلوج والجليد. المهرجان يعرض أكثر من 2000 لوحة فنية جليدية و100 حدث ثقافي من بينها عروض للترويج لسياحة الجليد والثلوج والثقافة والفنون والأزياء والتجارة والرياضة.

وخلال الافتتاح، تجول الزوار بين جميع المواقع ذات المناظر الخلابة في عالم هاربين الثلجي. وخلال الطبعة الـ 35، خصص المنظمون عرضا ثلجيا بتقنية ثلاثية الأبعاد. الإنجازات الثلجية ضمت كذلك تصاميم ثلجية لجزيرة صن وعرض فانوس المذهل.

ووفقا لدراسة قامت بها أكاديمية السياحة الصينية عن سياحة الجليد والثلوج في العام 2018، تم تصنيف مدينة هاربين كواحدة من أفضل عشر مدن سياحية للثلج والجليد كما حصل مهرجان هاربين الدولي للثلج والجليد على المرتبة الـ 34 عالميا.