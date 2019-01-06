نجل كارلوس غصن: الادعاء الياباني يريد من والدي أن يوقع على اعتراف بلغة لا يفهمها

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قال ابن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية إن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية. وفي أول مقابلة منذ أن ألقت السلطات اليابانية القبض على والده أثناء خروجه من طائرته الخاصة، أكد أنتوني غصن إن والده سيناضل من أجل إثبات براءته. وحول عما إذا كان والده يتحدث اليابانية، أجاب أنتوني غصن بلا، مضيفا "المفارقة أن الاعتراف الذي يريدونه أن يوقع عليه مكتوب باللغة اليابانية فقط". كما كشف أنتوني غصن أن محامي والده لم يطلع حتى الآن على ملف القضية بالكامل.

ويتم احتجاز كارلوس غصن في مركز احتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب مزاعم عدم الإبلاغ عن دخله في نيسان موتور. ويواجه أيضا اتهاما بارتكاب خرق جسيم للأمانة في قضية تحويل خسائر استثمار شخصي إلى حسابات نيسان. وينفي غصن الاتهامات. ولم تسمح السلطات اليابانية لأنتوني غصن البالغ من العمر 24 عاما برؤية والده الذي قال إنه فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه إذ يتناول ثلاثة أطباق من الأرز يوميا في الاحتجاز.