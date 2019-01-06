شاهد: طيور بطريق تستمتع بالتزحلق على الجليد

استعرضت احدى الحدائق شمال شرق الصين 6 من طيور البطريق في مهرجان الثلج السنوي.

وتم وضع طيور البطريق في حوض مائي يحاكي أجواء القطب المتجمد الشمالي، حيث تصل درجة الحرارة إلى 15 تحت الصفر.

أحد القائمين على حديقة هاربين بولارلاند قال إن هذا الحدث هو بمثابة تدريب لطيور البطريق على العيش في الطبيعة، وهي ليست المرة الأولى التي يتم عرضهم في الهواء الطلق.

المهرجان الذي بدأ يوم السبت استقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم منذ بدايته مع بداية الثمانينيات في القرن الماضي، حيث تقام عدة أنشطة كالتزلج على نهر سونغهوا وحفلات زفاف جماعية ونحت تماثيل شاهقة على الجليد.