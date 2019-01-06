الجيش البرازيلي يشعر باستياء من استعداد بولسونارو لإقامة قاعدة أمريكية

قال ضابط كبير بالجيش البرازيلي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس اليميني الجديد جايير بولسونارو بشأن استعداده لإقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في البرازيل لم تلق استحسانا من القوات المسلحة البرازيلية.

وقال بولسونارو الذي تولى السلطة في أول يناير كانون الثاني خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إنه قد يكون مستعدا للسماح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل كوسيلة للتصدي للنفوذ الروسي في فنزويلا في خطوة ستمثل تحولا كبيرا في توجه السياسة الخارجية البرازيلية.