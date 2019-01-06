الجيش البرازيلي يشعر باستياء من استعداد بولسونارو لإقامة قاعدة أمريكية

قال ضابط كبير بالجيش البرازيلي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس اليميني الجديد جايير بولسونارو بشأن استعداده لإقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في البرازيل لم تلق استحسانا من القوات المسلحة البرازيلية.
وقال بولسونارو الذي تولى السلطة في أول يناير كانون الثاني خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إنه قد يكون مستعدا للسماح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل كوسيلة للتصدي للنفوذ الروسي في فنزويلا في خطوة ستمثل تحولا كبيرا في توجه السياسة الخارجية البرازيلية.
وقال الضابط الكبير، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بمناقشة هذا الأمر علنا، إن القوات المسلحة ستعارض إقامة قاعدة أمريكية في البلاد.
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وأضاف أن احتمال التنازل عن أراض لإقامة قاعدة أدهش ضباط القوات المسلحة البرازيلية التي تعد بشكل تقليدي حامية السيادة الوطنية.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية يوم السبت إن بولسونارو لم يخطرها بمثل هذا الاقتراح. وكان بولسونارو ضابطا بالجيش قبل تحوله للعمل السياسي وقد عين جنرالات متقاعدين في حكومته.
وبولسونارو أحد المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد سارع لتوثيق علاقة البرازيل بإدارة ترامب التي مثلها وزير الخارجية مايك بومبيو خلال حفل أدائه اليمين يوم الثلاثاء.
وقال بومبيو للصحفيين يوم الأربعاء إن أمام الولايات المتحدة والبرازيل" فرصة للعمل معا ضد الأنظمة الاستبدادية" في المنطقة مشيرا إلى فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.