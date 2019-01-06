شاهد: "الأيدي الناعمة" في باريس.. مظاهرة للسترات الصفراء يقودها الجنس اللطيف

احتجاجات بطابع أنثوي في شوارع فرنسا، متظاهرات بسترات صفراء، خرجن يوم الأحد للتعبير عن مطالبهن بطريقة سلمية، بعيدا عن العنف.

فمظاهرات يوم السبت كانت ملفتة لحجم العنف الذي مورس فيها، في تولوز خرج حوالي 1500 متظاهر، وسجلت حالات تخريب كثيرة.

المظاهرات الأنثوية اليوم هي المرة الأولى التي تحاول فيها النساء اتخاذ هكذا خطوة، احدى المتظاهرات قالت:"سنحقق مطالبنا، نحن مصممات، أعدادنا كبيرة، ولن نتخلى عما خرجنا من أجله"، وأضافت:"خرجنا كنساء كوننا نأمل أن تكون ردة الفعل أكثر ليونة تجاهنا".