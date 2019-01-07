شاهد: إحياء قداس عيد ميلاد المسيح لدى الأورثودوكس في روسيا بحضور بوتين

حضر مئات الأشخاص قداسا في كنيسة المسيح المخلص في موسكو، وذلك عشية الاحتفال بعيد الميلاد لدى المسيح الأورثودوكس. وحضر القداس الذي استمر إلى بعد منتصف الليل رئيس الوزراء الروسي دمتري مدفيدف وزوجته سفيتلانا مدفيديفا.

أما الرئيس الروسي فلادمير بوتين فقد انضم إلى احياء القداس في كنيسة سانت بطرسبورغ، حيث قامت والدته بتعميده خلسة خلال العهد السوفياتي.

وكان بطريرك الكنيسة الأورثودوكسية البطريرك كيريل ترأس القداس في موسكو، وأعرب في خطاب تلفزيوني عن أمنياته لأتباع الكنيسة الأورثودكسية، قائلا إنه يامل أن يشع سلام المخلص ونوره القلوب.

وتحتفل الكنيسة الأورثودكسية بعيد ميلاد المسيح يوم السابع من كانون الثاني/يناير، حسب التقويم الشرقي (اليولياني)، في مقابل التقويم الغريغوري. وتحتفل ثلاث كنائس أورثودكسية أخرى بالمناسبة في التاريخ ذاته وهي كنيسة القدس والكنيسة الجورجية والكنيسة الصربية، وكانت الكنيسة الأوكرانية استقلت عن الكنيسة الروسية في تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، ونالت اعتراف بطريركية اسطنبول.

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