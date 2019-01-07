ترامب يؤكد أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم "بوتيرة مناسبة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقع تويتر اليوم الاثنين إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيجرى بوتيرة مناسبة.

وكانت عدة دول قد عبرت عن مخاوفها إزاء قرار ترامب المفاجئ بسحب قواته في وقت يؤمن فيه البعض بوجوب تواجد الأمريكيين في سوريا حتى لا يحدث فراغاً أمنياً يُستغل بواسطة فلول قوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

تغريدة ترامب

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض مرسيديس شلاب إن ترامب لم يغير موقفه بشأن الخروج من سوريا ولكنه في انتظار تقديم وزارة الدفاع لخطة تضمن "الانسحاب الآمن" للقوات من البلاد.