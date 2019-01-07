شاهد: مهرجان موسيقى الجليد في إيطاليا وحفلات على ارتفاع 2600م

سلسلة من الحفلات الموسيقية على ارتفاع 2600 متر بمنطقة الألب الإيطالية، في مشهد ثلجي بامتياز، حيث تم تحويل كوخ أسكيمو كبير مقام على نهر "بريزينا" الجليدي إلى قاعة موسيقى من أجل إحياء المهرجان الذي سيقوم الموسيقيون خلاله بالعزف على آلات مصنوعة من الجليد.

مسرح جليدي ذو تصميم رشيق، يصحب الجمهور خلال الفترة من كانون ثاني (يناير) حتى آذار (مارس)، إلى بيئة سحرية حيث ينعكس الضوء وتختلف الصوتيات. برفقة مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية، من الموسيقى الكلاسيكية إلى موسيقى الجاز مروراً بموسيقى الروك، وذلك باستخدام أدوات الجليد فقط.