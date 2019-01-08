ثلاثة قتلى ومئات المصابين في تصادم قطارين بجنوب إفريقيا

لقي شخصان على الأقل حتفهما صباح هذا الثلاثاء، وأصيب العشرات، في حادث تصادم قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا.

قال تشارلز ماباسو المسؤول بخدمات الطوارئ لرويترز إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب نحو 300 شخص اليوم الثلاثاء في تصادم قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

ووقع الحادث الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف بتوقيت غرينتش) وأدى إلى إصابة 82 راكبا بجروح خطيرة بعد اندفاع قطار مزدحم صوب قطار متوقف في محطة ماونتن فيو.

وقال ماباسو "لا نستبعد إمكانية (العثور على) مزيد من الضحايا ونحن نمشط الحطام".

وأضاف أن هناك تحقيقا جاريا للوقوف على سبب التصادم.

وهذا هو أحدث حلقة في سلسلة من حوادث القطارات في جنوب أفريقيا التي توجد بها أكبر شبكة سكك حديدية في القارة الأفريقية.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أصيب 320 شخصا بعد أن اصطدم قطار مزدحم قادم من جوهانسبرج إلى بريتوريا بقطار متوقف.

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