شاهد: منحوتات من الثلج تجسد شخصيات كرتونية في قرية فنلندية

على مساحة 10 آلاف متر مربع من قرية سانتا كلاوس في روفانيمي الفنلندية، أقيمت منحوتات شخصيات كرتونية كانت لها الشهرة الواسعة في فنلندا من خلال قصص "مومين" للصور المتحركة، وهي مخلوقات خرافية يشبه الواحد منها فرس النهر.

ويمكن للزائرين أن يجولوا بأنظارهم في الشخصيات المنحوتة مثل "مفتش الشرطة" و"الساحر" وهي من قصص الأطفال، كما يستطيعون التدحرج من مزلقة بطول 50 مترا، أو أن يشربوا قهوة في حانة جدرانها من الثلج.

وكانت قصص "مومين" ابتكرتها الرسامة الفنلندية توف يانسن، وفي كتبها كانت تصف مغامرات شخصيات "مومين" وكل ما يحيط بها، من روح الدعابة والاعجاب.