محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي

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توج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في افريقيا للعام الثاني على التوالي يوم الثلاثاء في حفل توزيع جوائز الأفضل قاريا في دكار.

وتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال ليصبح رابع لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل ايتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.