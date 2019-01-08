رويترز نقلاً عن العربية: مقتل اثنين والقبض على آخرين في عملية أمنية بالسعودية

قالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية اليوم الثلاثاء إن شخصين قتلا وألقي القبض على آخرين في عملية أمنية "استباقية" في القطيف بشرق السعودية.

وصار العنف في هذه المنطقة نادرا منذ الحملة التي شنتها قوات الأمن ضد مسلحين شيعة هناك في عام 2017.

وشهدت القطيف، وهي منطقة منتجة للنفط ويعيش فيها عدد كبير من الشيعة، توترا بين الحكومة السعودية التي يهيمن عليها السنة والأقلية الشيعية التي تشكو من تعرضها للتمييز والتهميش. وتنفي السلطات السعودية هذه الاتهامات.

ونقلت العربية عن مصادر أمنية لم تذكر اسمها قولها إن المطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم وفتحوا النيران تجاه "العناصر الأمنية" التي تبادلت إطلاق النار معهم مما أسفر عن سقوط قتيلين.

وأضافت أن "المطلوبين متورطون باستهداف الأمن وتعطيل مشاريع التنمية في القطيف".

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن التحقق من دقتها بعد، جثة ملطخة بالدماء يحملها رجال يرتدون زيا موحدا في قطعة قماش وكذلك آثارا لطلقات على جدران منازل.

كما أظهر تسجيل مصور منشور على الإنترنت ما بدا أنه مركبة عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.