نبيه بري: يجب تأجيل القمة الاقتصادية بسبب الفشل في تشكيل الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد اجتماع اليوم الأربعاء "في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، يرى وجوب تأجيلها مؤكدا مجددا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".