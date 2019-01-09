تحطمت لوحة إرشاد مرورية معلقة في إحدى طرق ملبورن السريعة في أستراليا، عندما وقعت على إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة المرأة التي كانت أمام المقود بجروح، وقد أدخلت المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة.
شاهد: لوحة مرورية في طريق سريعة تقع على سيارة فتحطمها
ويبلغ طول اللوحة المعدنية خمسة أمتار فيما يبلغ عرضها أربعة أمتار، وقد سقطت خلال ساعة الذروة المسائية. وقد أعيد فتح الطريق مساء في وقت فتحت السلطات تحقيقا، ولكنها اعتبرت أن الطريق السريعة آمنة.
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