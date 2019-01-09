شاهد: لوحة مرورية في طريق سريعة تقع على سيارة فتحطمها

تحطمت لوحة إرشاد مرورية معلقة في إحدى طرق ملبورن السريعة في أستراليا، عندما وقعت على إحدى السيارات، ما أدى إلى إصابة المرأة التي كانت أمام المقود بجروح، وقد أدخلت المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة.