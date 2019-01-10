شاهد: لوحة جدارية في باريس مستوحاة من رمز الثورة "الحرية تقود الشعب" تضامنا مع السترات الصفراء

رسم فنان الشارع باسكال بويارت لوحة جدارية على حائط في العاصمة الفرنسية باريس قدم من خلالها نسخة معاصرة للوحة "الحرية تقود الشعب" الشهيرة لثورة يوليو 1830 لصاحبها أوجان ديلاكروا الشهيرة وذلك للتعبير عن تضامنه مع حركة "السترات الصفراء".

اللوحة الجدارية التي تسمى بي بويpboy، رسمها فنان الشارع باسكال بويارت البالغ من العمر 30 عاما والذي يعرف نفسه بـ "العصامي والمستقل" بين الاربعاء والاحد في شارع بالدائة الـ 19.

وكما هو الحال في لوحة ديلاكروا، فإن اللوحة الجدارية تصور ماريان وهي ترفع علمًا ثلاثي الألوان وتضع على رأسها قبعة فريغية وتتقدم وسط المتظاهرين. واستبدل بويارت المسلحونفي لوحة دولاكروا بأربعة متظاهرين يرتدون سترات صفراء. وغالبا ما يرسم الرسام الباريسي اللوحات الجدارية التي تدين البنوك والشؤون المالية.

ومن بين أشهر أعماله الماضية في الهواء الطلق تعرض ديلاكروا يحرق ورقة نقدية بقيمة 100 يورو.