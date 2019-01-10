الشرطة الإسبانية تعتقل 83 شخصا من بينهم 28 لاعب تنس محترفا في مزاعم تلاعب

قالت الشرطة الأوروبية اليوم الخميس إن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 83 شخصا من بينهم 28 لاعب تنس محترفا عقب تحقيق في مزاعم تلاعب بنتائج مباريات قامت بها جماعة إجرامية منظمة من أرمينيا.

وداهمت الشرطة 11 منزلا في إسبانيا وصادرت 167 ألف يورو إضافة إلى بندقية وأكثر من 50 جهازا الكترونيا وبطاقات ائتمان وخمس عربات فارهة ووثائق تتعلق بالقضية. كما تم تجميد 42 حسابا بنكيا.

وأحد اللاعبين 28 الذين ألقت الشرطة القبض عليهم شارك في بطولة أمريكا المفتوحة الأخيرة لكن الشرطة لم تكشف عن أسماء.