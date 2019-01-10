تضامنا مع رهف القنون.. مظاهرة نساء عاريات الصدر أمام قنصلية السعودية في سيدني

تظاهرت مجموعة من السيدات خارج القنصلية السعودية في سيدني يوم الخميس، تضامنا مع الفتاة السعودية رهف القنون.

ورفعت السيدات اللاتي تظاهرن نصف عاريات لافتات كتب عليها "نساء – شجاعة – حرة" و "دعوها تدخل"، في مطالبة للحكومة الأسترالية منحها حق اللجوء.

ونظمت الاحتجاجات منظمة Secret Sisterhood وهي مؤسسة اجتماعية تبيع المنتجات المصنوعة من قبل النساء.

قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين اليوم الخميس (10 يناير كانون الثاني) إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن تقتلها عائلتها.

وأحالت المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

وقالت الوزيرة بعد وصولها إلى بانكوك في زيارة كانت مقررة قبل أن تطلب رهف اللجوء إن "العملية تجري حاليا".

وتقيم السعودية رهف محمد القنون في فندق ببانكوك حاليا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكانت تايلاند رفضت في بادئ الأمر دخول رهف لدى وصولها يوم السبت (5 يناير كانون الثاني). وكانت الشابة السعودية تنوي التوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء.