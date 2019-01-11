التحالف بقيادة واشنطن يعلن بدء الانسحاب من سوريا

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قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة إن التحالف بدأ عملية الانسحاب من سوريا.

وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف "بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".